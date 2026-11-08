Elétrico descarrila na Graça. Não há registo de feridos

Um elétrico da Carris, da carreira 28, descarrilou este domingo (8) à tarde na Rua Angelina Vidal, no bairro da Graça, em Lisboa.

Segundo avança o Correio da Manhã, não há registo de feridos.

O alerta terá sido dado por volta das 15h30, depois de a viatura, que seguia em direção ao Martim Moniz, ter saído dos carris e ficado atravessada na estrada, derrubando alguns pilares.

A circulação rodoviária na Rua Angelina Vidal foi cortada e os Sapadores Bombeiros de Lisboa foram mobilizados para o local.

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