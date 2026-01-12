"Efetivo envelhecido, exausto e desmotivado". Sindicato da PSP pede reunião urgente a IGAI

O "agravamento das condições de trabalho" e a "falta de resposta aos problemas que afetam os polícias" estão na base do pedido feito pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) para uma "reunião urgente" ao Inspetor-Geral da Administração Interna (IGAI). A estrutura representativa dos agentes da PSP refere que a reunião tem como objetivo "fundamentar presencialmente" as "queixas e exigir medidas que ponham fim à normalização do abuso sobre os profissionais", indica a força de segurança, em comunicado, divulgado no domingo, 11 de janeiro.O ofício tem "caráter de urgência" e o conhecimento do Ministério da Administração Interna e da Direção Nacional da PSP, refere a associação sindical, que aponta os vários problemas que afetam a polícia. "A ASPP/PSP expôs formalmente a degradação da gestão de recursos humanos, destacando que a escassez de efetivo tem sido colmatada através de um abuso generalizado no corte de folgas (com ou sem despacho de exceção). Esta prática, focada em assegurar serviços remunerados e formações, ignora a dimensão humana do polícia", lê-se na nota."Temos profissionais a trabalhar 28 dias seguidos", denuncia Paulo Santos, presidente da ASPP/PSP, em declarações à Antena 1. "Estamos a falar de elementos profissionais de segurança que andam armados, conduzem carros de patrulha e que têm de ter uma destreza, quer psíquica quer física, para responder a ocorrências policiais de enorme complexidade e risco", adianta. . Perante este cenário, a estrutura sindical alertou as consequências diretas, que passam pela saúde mental, como o burnout, devido a "um efetivo envelhecido, exausto e desmotivado".No que diz respeito à "insegurança operacional", a associação sindical alerta para "o perigo de manter profissionais armados em cenários exigentes sem o devido descanso", além de apontar o "desrespeito estatutário", mais concretamente "a utilização abusiva do dever de disponibilidade para atropelar o direito elementar à folga".O documento enviado ao IGAI realça ainda os "pontos críticos que exigem intervenção imediata", como a "inexistência de horas suplementares na PSP", os "compromissos com entidades privadas sem que haja efetivo disponível para os cumprir" a "falta de compensação posterior pela supressão de folgas". A ASPP/PSP denuncia também "procedimentos disciplinares abusivos contra quem invoca indisponibilidade para gratificados" e lamenta a "ausência de políticas governamentais que resolvam problemas estruturais".Perante "a gravidade da situação e o facto de denúncias anteriores não terem surtido o efeito necessário", a associação sindical solicitou ao IGAI "uma reunião com a máxima celeridade". .Sindicato promete continuar protestos para pôr fim a problemas dos polícias nas fronteiras.Sindicato da PSP pede demissão da ministra e alerta para “protestos massivos”