Eduardo Cabrita ouvido como arguido na instrução ao atropelamento mortal na A6

O antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ser ouvido como arguido por homicídio negligente na fase de instrução ao atropelamento mortal na A6, de acordo com a CNN Portugal.

A decisão do Tribunal de Évora surge devido ao pedido de abertura de instrução que foi feito pela Associação dos Cidadãos Auto-mobilizados, com o objetivo de responsabilizar também o antigo governante pela morte do trabalhador da A6, perto de Évora.

Além de Eduardo Cabrita, o motorista da viatura oficial, Marco Pontes, e o chefe de segurança da comitiva, Nuno Dias, foram também constituídos arguidos neste processo.

Recorde-se que, a 18 de junho de 2021, a viatura oficial em que seguia Eduardo Cabrita atropelou mortalmente Nuno Santos, trabalhador que fazia a manutenção da A6, no sentido Estremoz-Évora.

Inicialmente, o Ministério Público só tinha deduzido acusação contra o motorista que conduzia a viatura oficial em que seguia o então governante, mas a Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, que se constituiu assistente no processo, considerou após consultas dos autos que havia provas suficientes para responsabilizar o antigo ministro por um crime de homicídio por negligência.

Face à solicitação da associação, o Ministério Público decidiu reabrir o caso e ordenou à procuradora titular do inquérito que constituísse como arguidos Eduardo Cabrita e o respetivo chefe de segurança pessoal.

A 3 de dezembro de 2021, o Ministério Público acusou Marco Pontes, motorista de Eduardo Cabrita, de homicídio por negligência, tendo, nesse mesmo dia, o então ministro da Administração Interna apresentado a sua demissão do cargo.

Com Lusa