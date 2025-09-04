Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Duplicação de um registo leva a retificação do número de mortos. São 16 e não 17
Gerardo Santos
Sociedade

Duplicação de um registo leva a retificação do número de mortos. São 16 e não 17

Proteção Civil de Lisboa corrigiu informação que dera de manhã.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Gerou-se a confusão quando, cerca das 13h30 desta quinta-feira, 4 de setembro, Luís Montenegro referiu a existência de 16 vítimas mortais, depois de, de manhã, a Proteção Civil de Lisboa ter atualizado o balanço do acidente com o elevador da Glória, na quarta-feira, 3, para 17 mortos.

Nesse momento, a Proteção Civil de Lisboa corrigiu o número de vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória, e, em vez dos 17, referiu a existência de 16.

“Com base nas fontes disponíveis, foi informado o falecimento de duas vítimas, durante esta noite, nos hospitais. Esta informação não está correta, tendo-se apurado uma duplicação de um registo, pelo que se corrige e esclarece que faleceu uma pessoa esta noite no Hospital de São José, havendo assim a lamentar 16 vítimas mortais, e não 17 como informado esta manhã”, refere uma nota da responsável pela Proteção Civil de Lisboa enviada à agência Lusa, lamentando o lapso.

Luís Montenegro referiu a existência de cinco feridos em estado crítico.

O primeiro-ministro fez uma declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, no final da reunião do Conselho de Ministros, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que participou na parte final do encontro, a convite do primeiro-ministro.

Os dois envergavam gravata preta e falaram lado a lado na Sala da Lareira, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

Duplicação de um registo leva a retificação do número de mortos. São 16 e não 17
Proteção Civil de Lisboa corrige número de mortos para 16. Moedas pede "investigação externa independente"
Mortos
descarrilamento
Elevador da Glória

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt