Dono de ourivesaria em Arraiolos morre em assalto

Um homem, de 72 anos, morreu este sábado durante um assalto à ourivesaria de que era proprietário, em Arraiolos, no distrito de Évora, estando os dois suspeitos do crime em fuga, revelou uma fonte da GNR.A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que o assalto, para o qual foi dado o alerta às 09:40, ocorreu numa ourivesaria situada na Rua Mello Mexia, em pleno centro da vila alentejana.Os dois homens suspeitos efetuaram o roubo com recurso a uma arma branca, adiantou a mesma fonte, referindo que, durante o assalto, agrediram o proprietário da ourivesaria, provocando-lhe a morte.Segundo a GNR, após o roubo, os dois suspeitos colocaram-se em fuga, desconhecendo-se, para já, se os assaltantes conseguiram concretizar o assalto.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.No local, estiveram, além da GNR, os Bombeiros de Arraiolos e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de nove operacionais, apoiados por quatro veículos.