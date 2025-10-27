Duas mulheres detidas por assaltos no Metro de Lisboa. Causaram prejuízo total de 14 mil euros

Duas mulheres, de 16 e 21 anos, foram detidas fora de flagrante na freguesia lisboeta de Santa Maria Maior, pela PSP, devido à prática de crimes de Furto Qualificado, Furto Simples, Abuso de Cartão de Pagamento e Falsificação de Documentos.De acordo com uma nota enviada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP às redações, estas duas mulheres "perspicazes e discretas" circulavam nas linhas do Metro de Lisboa e aproximavam-se "das máquinas automáticas de venda de títulos de transporte, oferecendo ajuda aos utilizadores para efetuar a compra ou o carregamento dos mesmos". "Durante esse processo, aproveitavam para identificar potenciais vítimas, memorizando o código PIN dos cartões de pagamento sempre que este era o método utilizado", pode ler-se."Posteriormente, de forma astuciosa e subtil, seguiam as vítimas nas viagens de metro e, no momento mais oportuno, subtraiam-lhes as carteiras, com os respetivos cartões de pagamento utilizados momentos antes", explica a PSP.Já na posse dos cartões e conhecendo os respetivos códigos PIN, as duas jovens "dirigiam-se a estabelecimentos comerciais onde adquiriam bens eletrónicos, peças de vestuário ou serviços de beleza e estética". "Era comum efetuarem estas compras através da aquisição de cartões-presente, que posteriormente vinham a utilizar, dias depois, em diversas lojas, espalhadas pela cidade de Lisboa", especifica a nota.Na quinta-feira, 23 de outubro, foi possível localizar e intercetar estas mulheres, "no momento em que efetuavam a compra de dois iPhones 17 Air, no valor de 1.249,99 € cada, recorrendo a cartões de pagamento furtados naquele mesmo dia, na estação de metro da Baixa-Chiado", pertencentes a um turista.De acordo com a PSP, apurou-se um prejuízo total estimado em cerca de 14 mil euros, distribuído por seis vítimas das ações ilícitas das duas mulheres carteiristas.As detidas foram presentes à Autoridade Judiciária para efeitos de 1º Interrogatório Judicial, tendo sido decretada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.