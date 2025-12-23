Dois homens detidos pela importação de droga dos EUA através de encomendas

Dois homens de 45 e 46 anos foram detidos ao início da noite desta terça-feira (22) no Porto pelo tráfico de droga proveniente dos Estados Unidos.Esta operação da Polícia Judiciária teve origem na deteção de duas encomendas que continham resina de canábis, uma com cerca de 500 gramas e outra com mais de três quilos de haxixe. As embalagens foram encontradas no centro logístico de uma empresa de distribuição, na cidade da Maia, e destinavam-se à zona centro do país.Os suspeitos, um deles cidadão estrangeiro, foram detidos quando ainda procuravam recuperar as substâncias ilícitas, não tendo oferecido resistência. Vão ambos ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.