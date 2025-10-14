Dois detidos por mais de 100 furtos de metais não preciosos em postos de carregamento de veículos elétricos

Dois homens foram detidos por suspeita de furto de metais não preciosos em postos de carregamento de veículos elétricos, no concelho de Almada. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, no âmbito de uma investigação que durava há um mês. Os suspeitos, de 38 e 28 anos, estão ainda indiciados por mais de 100 furtos em postos de abastecimento de veículos elétricos nos distritos de Santarém, Setúbal, Leiria, Lisboa e Évora, explica a GNR em comunicado.Segundo a GNR, "os furtos eram realizados com vista à obtenção de metais não preciosos, nomeadamente o cobre, para posterior venda e obtenção de rendimento ilícito"."No âmbito de uma investigação relacionada com o crime de por furto de metais não preciosos em postos de carregamento de veículos elétricos, que decorria há cerca de um mês, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram no cumprimento de dois mandados de detenção, dois mandados de busca domiciliária, um mandado de busca não domiciliária em operador de gestão de resíduos e um mandado de busca não domiciliária em veículo", descreve a GNR.No seguimento da ação foi apreendido diverso material, nomeadamente diversos cabos de carregamento elétricos, maquinaria de desmantelamento de cabos elétricos, material proveniente do desmantelamento de cabos de carregamento elétrico, um automóvel, material informático e documentos relativos a transação de metais não preciosos.Os detidos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foram presentes no Tribunal Judicial de Tomar, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.