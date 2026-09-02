Doentes urgentes com quase 11 horas de espera no Hospital Amadora-Sintra

O tempo de espera para primeira observação de doentes urgentes no Hospital Amadora-Sintra era, na manhã desta quarta-feira, 2 de setembro, de quase 11 horas, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados disponíveis no portal, pelas 08:45, na urgência geral do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), no distrito de Lisboa, os doentes classificados como urgentes (com pulseira amarela atribuída na triagem) tinham um tempo de espera de dez horas e 52 minutos para a primeira observação por um médico.

No Hospital Garcia de Orta, que integra a ULS Almada-Seixal, no distrito de Setúbal, à mesma hora os doentes urgentes esperavam seis horas e 39 minutos, segundo o portal do SNS.

Já no Santa Maria, em Lisboa, o tempo de espera para primeira observação de doentes urgentes era de sete horas e cinco minutos, enquanto à mesma hora, doentes com a mesma pulseira esperavam, no Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, cinco horas e 57 minutos.

Consultados os dados nos quatro principais hospitais do Grande Porto – São João, Santo António, Matosinhos e Gaia/Espinho – os tempos médios de espera eram inferiores a uma hora.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) não deveriam aguardar mais de 60 minutos. Nos pouco urgentes (pulseira verde) o tempo recomendado é de 120 minutos.