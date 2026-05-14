Nalguns hospitais, quando o médico de família pede uma consulta envia logo uma fotografia da lesão em causa para ser feita logo uma triagem de priorização.
Nalguns hospitais, quando o médico de família pede uma consulta envia logo uma fotografia da lesão em causa para ser feita logo uma triagem de priorização.FOTO: Arquivo
Sociedade

Doentes prioritários de dermatologia chegam a esperar de três meses a quatro anos por consulta e até três meses por cirurgia

Dos 489 dermatologistas inscritos na Ordem só 153 trabalham no serviço público, segundo dados da ACSS. Muitos têm horários de dez a 20 horas semanais. Listas de espera agravam e o Alentejo é a região mais afetada, um doente prioritário pode aguardar 1353 dias por consulta. Presidente da APAH diz que situação “é grave”. Bastonário quer “condições para reter médicos”. Direção Executiva justifica constrangimentos com aumento de procura de cuidados.
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