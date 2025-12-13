Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
ERS apontou erros graves na referenciação de grávidas para urgências
Sociedade

Doentes não urgentes com espera de 10 horas na urgência geral do Amadora-Sintra

Os dados referem-se às 09h14 e revelam ainda que no Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava uma média de três horas para a primeira observação.
DN/Lusa
O tempo médio de espera para doentes não urgentes atingia este sábado, 13 de dezembro, as 10 horas no Amadora-Sintra, com os urgentes (pulseira amarela) a esperarem mais de seis horas.

De acordo com os dados publicados pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, pelas 09h14, a urgência geral do Amadora-Sintra contava com 33 utentes e um tempo médio geral de primeira observação de 10 horas. Os 22 utentes classificados como urgentes enfrentavam uma espera de 06h22 horas e os dois muito urgentes de cerca de duas horas.

No caso do Hospital Garça de Orta, em Almada, o tempo de espera para a primeira observação era de pouco mais de uma hora.

Já no Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava uma média de três horas para a primeira observação, mas os pouco urgentes podiam esperar cerca de oito horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

De acordo com a informação do Portal do SNS, "o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)".

