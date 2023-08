Diversidade marca 8.ª edição das Conferências do Estoril

Conferências do Estoril

A 8.ª edição das Conferências do Estoril, agendada para os dias 1 e 2 de setembro, no campus de Carcavelos da Nova SBE, vai ficar marcada pela diversidade.

Um designer, quatro músicos - dois deles médicos e um vencedor do festival da Eurovisão -, um especialista em gestão de risco e outro em questões ambientais, mais um conjunto de líderes nas áreas da análise de dados, inclusão e telecomunicações vão juntar-se a um grupo de 35 personalidades de excelência, entre as quais dois Nobel, a um Pulitzer e a dois recordistas do Guinness.

"Re-Humanize Our World: Planeta, Paz, Políticas, Pessoas e Saúde" é o tema da edição deste ano, que vai ser encerrado com uma atuação de Salvador Sobral, vencedor do Festival Eurovisão da Canção de 2017.

Paralelamente, também vão atuar os músicos Paulo Rosado, José Themudo Barata e Fernando Heleno, com a particularidade de estes dois últimos serem médicos.

O designer italiano Ezio Manzini; Viviane Naimy, Dean da Faculdade de Administração de Empresas e Economia na Universidade Notre Dame - Louaize (Líbano); Harry Bowcott, coordenador de Sustentabilidade da McKinsey & Company; Elida M. Bautista, especialista em psicologia clínica; Pedro Carmo Costa, CEO da Pulsely; João Paulo Firmeza, responsável pela unidade de estratégia digital e inovação da Altice Labs; Bruno Calo Fernandez, Diretor Financeiro da Astrazeneca; Jacobo Muñoz, Diretor Médico da Janssen; e Hugo Marques, Diretor de Saúde Digital da Siemens Healthineers, serão outros dos oradores.

As Conferências do Estoril serão ainda palco para a 5.ª edição dos Patient Innovation Awards, "que têm como objetivo homenagear doentes, cuidadores e colaboradores que desenvolveram soluções para lidar com desafios impostos pela sua condição de saúde, para ajudar pessoas da sua família ou, em alguns casos, pessoas que nem conheciam", indica um comunicado enviado às redações.