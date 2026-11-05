Diretor do serviço de Urgência de Portimão substituído

O diretor do serviço de urgência do Hospital de Portimão, João Coucelo, foi substituído esta quinta-feira, 5 de novembro, um dia depois da morte de um homem de 87 anos que já motivou a abertura de um inquérito por parte da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Fonte hospital garantiu à agência Lusa que a exoneração do diretor da Urgência do Hospital de Portimão "não está relacionada" com este caso, mas também não esclareceu as razões da substituição nem identificou o novo responsável pelo serviço.

Na madrugada de quarta-feira, um homem de 87 anos morreu na urgência daquele hospital, após cerca de 10 horas de espera. A Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve anunciou esta quinta-feira que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

O hospital explicou que o utente recorreu à urgência por volta das 17h00 de terça-feira, com queixas de vómitos e dor abdominal, tendo sido triado com pulseira amarela. Às 4h00 de quarta-feira, foi chamado para observação médica, não tendo respondido à chamada. Foi depois encontrado inconsciente na sala de espera por enfermeiros.

Segundo a ULS do Algarve, o homem tinha várias comorbilidades, incluindo um acidente vascular cerebral (AVC) anterior e outras doenças crónicas, mas os sintomas apresentados não permitiam antecipar o desfecho fatal.

A administração hospitalar rejeitou que o homem tenha morrido na sala de espera, garantindo que o óbito ocorreu na sala de reanimação, depois de ter sido sujeito a manobras de reanimação sem sucesso.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) confirmou que vai abrir um inquérito para esclarecer o caso.