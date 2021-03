Diretor da PSP não perdoou. Agente Manuel Morais entrega hoje a arma

O diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, indeferiu o recurso do agente ativista antirracismo, Manuel Morais, para impedir a suspensão de 10 dias com que tinha sido castigado por ter, na sua página pessoal de facebook, chamado "aberração" ao deputado André Ventura pelas suas ideias racistas.

Morais, afastado do maior sindicato da PSP por causa das suas posições, foi esta sexta-feira à tarde notificado da decisão do chefe máximo desta força de segurança e terá de entregar a sua arma no final do turno e suspender o exercício de funções por 10 dias.

Segundo disse ao DN o advogado do agente "vai agora seguir um novo recurso para o ministro da Administração Interna, mas não tem efeito suspensivo da decisão" do diretor nacional.

Em causa está uma publicação feita a 14 de junho de 2020, em que Manuel Morais" se referiu a Ventura como "aberração", seguindo-se a expressão "decapitem esses racistas nauseabundos que não merecem a água que bebem".

Em atualização