Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Um dos principais visados é o ator António Capelo, que deu aulas na ACE até 2022.
Um dos principais visados é o ator António Capelo, que deu aulas na ACE até 2022.
Sociedade

Direção de Escola de Artes demite-se após virem a público denúncias de alegados abusos por professores

Em causa testemunhos a dar conta de alegados casos de abusos por parte de professores daquela instituição ao longo de vários anos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A direção da ACE – Escola de Artes, no Porto, demitiu-se esta quinta-feira, 11 de setembro, após terem vindo a público, na última semana, testemunhos a dar conta de alegados casos de abusos por parte de professores daquela instituição ao longo de vários anos.

“A Direção da ACE – Escola de Artes informa que, na sequência das recentes manifestações e do debate gerado em torno da nossa instituição, decidiu apresentar a sua demissão”, lê-se num comunicado partilhado pelas 17:30 desta quinta-feira nas páginas oficiais daquela escola nas redes sociais.

A direção da escola, que leciona cursos profissionais artísticos do 10.º ao 12.º ano, refere que tomou a decisão por considerar que “o presente momento exige serenidade, estabilidade e a proteção da missão e dos valores que ACE – Escola de Artes representa”.

Na semana passada começaram a ser divulgadas em páginas nas redes sociais – nomeadamente Mais um casting e Não tenhas medo – testemunhos de alunos e ex-alunos da ACE a darem conta de um clima de intimidação, abusos e humilhação dentro da escola e de abordagens impróprias de professores.

Um dos principais visados é o ator António Capelo, que deu aulas na ACE até 2022.

A juntar aos testemunhos partilhados nas redes sociais, surgiu um outro, tornado público pelo Bloco de Esquerda (BE).

Num comunicado divulgado na terça-feira, o partido dá conta que recebeu na semana passada, “por parte de uma pessoa, eleita local do Bloco e antigo aluno do ator António Capelo, o relato presencial de atos muito graves cometidos por este professor de teatro”.

Segundo o BE, este relato, de factos alegadamente ocorridos há mais de dez anos, “é consistente com outros, citados publicamente nos últimos dias”.

Contactado pela Lusa, António Capelo disse estar a ser vítima de uma “cabala”, com acusações falsas, e assegura que vai lutar na justiça pela sua honra e pela verdade.

“Rejeito categoricamente qualquer tipo de ação que leve a um ato sexual com alunos. Rejeito categoricamente”, declarou António Capelo à Lusa, assumindo que leu alguns dos depoimentos que vieram a público e dizendo que “alguns são um bocadinho tontos” e muitos não são de alunos seus.

“Há muita gente a falar contra mim que eu não conheço de lado nenhum”, disse.

O ator, de 69 anos, atualmente a trabalhar numa telenovela em exibição na TVI, confessou que nunca se sentiu tão “injustiçado na vida”, reiterando que são falsas as acusações anónimas que estão a ser publicadas nas redes sociais e contou ter apresentado uma queixa-crime no Ministério Público contra “uma página anónima no Instagram gerida por uma ex-aluna da escola ACE de Famalicão”, porque diz ser “absolutamente contra este universo e este mundo que anda a julgar nas redes sociais anonimamente as pessoas”, com coisas “absolutamente indescritíveis”.

Abusos
António Capelo
ACE – Escola de Artes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt