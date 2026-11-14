"Diga-me como vou sobreviver": manifestantes exigem respostas à crise da habitação em Lisboa

Também marcaram presença participantes das recentes Acampadas de Lisboa e Porto, que nas últimas semanas instalaram tendas nas principais praças do país para reivindicar medidas contra a crise habitacional. O cântico "Agora que estamos juntas", popularizado durante as manifestações nas principais praças do país, voltou a ouvir-se na capital, assim como a importação de J'ai deux passions, canção que virou banda sonora das manifestações em França, de autoria do maestro Étienne Jarrier,

"Os salários não pagam o custo da casa"

"Portugal saiu à rua. O custo da habitação está incomportável", começou por dizer Jorge Filho, do movimento Porta a Porta, ao DN. "Os salários não pagam o custo da casa. E chegou a um ponto que nós precisamos vir à rua e exigir os nossos direitos", acrescentou, defendendo a rejeição das alterações ao Regime de Arrendamento Urbano propostas pelo Governo, que considera poderem agravar a situação dos inquilinos e provocar mais despejos.

O ativista manifestou solidariedade para com os participantes das Acampadas, considerando legítima a instalação de tendas em espaços públicos. "Montaram as suas tendas por uma justa reivindicação", afirmou, recordando que o direito à habitação está consagrado na Constituição.

Entre os manifestantes, contudo, as opiniões sobre a atuação policial durante as ocupações não foram inteiramente coincidentes. Maria, por exemplo, por mais que concorde com os protestos, considerou que houve erros de ambos os lados. "O exagero foi de parte a parte, sei que houve também alguns abusos de parte dos manifestantes", resumiu sem entrar em detalhes.