"Diga-me como vou sobreviver": manifestantes exigem respostas à crise da habitação em Lisboa
Maria, que prefere não revelar o apelido à reportagem do DN, nasceu e cresceu em Arroios, bairro de Lisboa, onde vive há 68 anos. Hoje, enfrenta uma conta impossível de fechar: recebe uma reforma de 630 euros e diz que passará a pagar 650 euros de renda, depois de um aumento de 300 euros. "Diga-me como é que eu vou sobreviver", questiona, entre os manifestantes que este sábado, 14 de novembro, saíram à rua da capital para exigir respostas à crise da habitação.
A manifestação, convocada pela plataforma Casa Para Viver e integrada numa jornada de protestos em 32 cidades, partiu da Alameda Dom Afonso Henriques em direção ao Martim Moniz. Entre bandeiras de organizações desde o movimento Vida Justa até a CGTP, ouviram-se palavras de ordem como "Casa é para morar, não é para especular", "Queremos teto, queremos chão" e "Ó Montenegro, queremos ter um bom salário e uma casa para viver".
Também marcaram presença participantes das recentes Acampadas de Lisboa e Porto, que nas últimas semanas instalaram tendas nas principais praças do país para reivindicar medidas contra a crise habitacional. O cântico "Agora que estamos juntas", popularizado durante as manifestações nas principais praças do país, voltou a ouvir-se na capital, assim como a importação de J'ai deux passions, canção que virou banda sonora das manifestações em França, de autoria do maestro Étienne Jarrier,
"Os salários não pagam o custo da casa"
"Portugal saiu à rua. O custo da habitação está incomportável", começou por dizer Jorge Filho, do movimento Porta a Porta, ao DN. "Os salários não pagam o custo da casa. E chegou a um ponto que nós precisamos vir à rua e exigir os nossos direitos", acrescentou, defendendo a rejeição das alterações ao Regime de Arrendamento Urbano propostas pelo Governo, que considera poderem agravar a situação dos inquilinos e provocar mais despejos.
O ativista manifestou solidariedade para com os participantes das Acampadas, considerando legítima a instalação de tendas em espaços públicos. "Montaram as suas tendas por uma justa reivindicação", afirmou, recordando que o direito à habitação está consagrado na Constituição.
Entre os manifestantes, contudo, as opiniões sobre a atuação policial durante as ocupações não foram inteiramente coincidentes. Maria, por exemplo, por mais que concorde com os protestos, considerou que houve erros de ambos os lados. "O exagero foi de parte a parte, sei que houve também alguns abusos de parte dos manifestantes", resumiu sem entrar em detalhes.
Já Raquel Fortuna, que participou na marcha acompanhada pela filha, classificou a resposta policial como exagerada. "Foram manifestações pacíficas [as acampadas], com famílias. Eu por exemplo vim com a minha filha", afirmou, defendendo que a polícia deve garantir a segurança de quem protesta.
Outro manifestante, que se identificou como 'Lapa' e que também faz parte da Casa Para Viver criticou a intervenção das autoridades, considerando que houve um "grande exagero na violência". Quanto à possibilidade de a mobilização provocar mudanças, mostrou-se otimista: "A gente manifesta-se para fazer pressão, é difícil, é preciso continuar a luta, mas vamos conseguir".
Crise ameaça também coletividades e associações culturais
A manifestação trouxe ainda para as ruas as dificuldades enfrentadas por associações culturais e clubes recreativos para manterem as suas instalações em Lisboa e outras cidades do país. "Não há cidade onde não haja inúmeros exemplos de coletividades que já foram despejadas ou que estão em risco de serem despejadas", afirmou Jorge Feliciano, Presidente da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, ao DN.
O dirigente alertou ainda para as dificuldades enfrentadas por novas associações que procuram instalar-se na cidade, mas que, perante os preços praticados no mercado de arrendamento, não conseguem encontrar espaços para desenvolver as suas atividades.
"As associações, os grupos desportivos, os clubes recreativos não têm tido espaço na cidade e estão a ser despejados ao longo de vários anos", denunciou Teresa, outra participante ligada à Casa Para Viver que levou uma faixa com algumas das coletividades de Lisboa que tiveram que fechar as portas nos últimos anos por causa da especulação.
A urgência de encontrar soluções foi igualmente sublinhada pelo dirigente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL), António Machados, que defendeu o aproveitamento de imóveis devolutos. "A primeira medida, muito, muito urgente é pegar nas casas vazias, que são mais de 300 mil e que podem ajudar a resolver o problema muito rapidamente", afirmou.
A manifestação da Casa Para Viver segue em direção ao Martim Moniz de forma pacífica, onde a programação cultural, protagonizada por nomes como A Garota Não, Peste & Sida, Luca Argel, Jhon Douglas, entre outros. Para Jorge Filho, a contestação não termina neste sábado, dando já o aviso para a próxima grande mobilização nacional: "A luta não termina hoje. Continua também no dia 21, que vamos juntar-nos à manifestação da CGTP", anunciou, prometendo novas ações enquanto o Governo não apresentar respostas para a crise da habitação.