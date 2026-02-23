Serviços de Cardiologia preocupados com listas de espera no Norte.
Serviços de Cardiologia preocupados com listas de espera no Norte.
Sociedade

DGS quer reavaliar modelo de centros de referência em cardiologia e outras áreas para garantir “melhor tratamento” aos doentes

Quatro serviços de cardiologia do Norte alertaram há dias para as listas de espera, dizendo que “há doentes em risco.” Em setembro, Hospital de Santo António propôs à tutela e à DGS que ali fosse criada uma unidade cirúrgica para se tratar mais doentes. Pareceres destas entidades foram nesse sentido, mas nada avançou. Hospital não explica porquê e DE-SNS está em silêncio. Ministra vai esta terça-feira ao Parlamento e tema deve ser abordado.
Publicado a
Loading content, please wait...
SNS
Hospitais
Cardiologia
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt