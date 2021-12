Técnicos da DGS foram unânimes ao aprovar vacinação em crianças

Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou esta quinta-feira ao fim da noite a posição técnica sobre vacinação contra a covid-19 em crianças dos cinco aos 11 anos, referindo que "resulta de estudos internacionais" e da "avaliação de risco-benefício", tendo em conta os "dados disponíveis".

Este não é o documento interno da Direção-Geral da Saúde que a ministra da Saúde prometeu esta quinta-feira no Parlamento. Esse documento será, segundo o Expresso, revelado nos próximos dias..

"[...] Conclui-se que a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal de crianças nesta faixa etária, sendo prioritária nas crianças com comorbilidades consideradas de risco para a COVID-19 grave", lê-se em comunicado da Direção-Geral da Saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O parecer em causa indica que os treze membros da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 votaram a favor da vacinação universal nesta faixa etária.

Tratam-se dos técnicos Ana Maria Correia, António Sarmento, Diana Costa, João Rocha, Luís Graça, Luisa Rocha, Manuel do Carmo Gomes, Maria de Fátima Ventura, Maria de Lurdes Silva, Marta Valente Pinto, Raquel Guiomar, Teresa Fernandes, e Válter R. Fonseca, todos da Direção-Geral da Saúde.

No mesmo parecer, a DGS afirma ainda que continuará a monitorizar as "recomendações dos Estados Membros da UE sobre a vacinação das crianças com 5 a 11 anos, as quais ainda não são conhecidas, podendo alterar a presente recomendação sempre que tal se justifique, nomeadamente, com dados que venham a ser conhecidos sobre o potencial de escape vacinal da variante Ómicron", pode ler-se nas conclusões do parecer.

A DGS afirma estar ainda "a concluir a avaliação sobre o melhor intervalo entre doses a recomendar para estas faixas etárias".