Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dezenas de voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido a vento forte
HELDER SANTOS
Sociedade

Dezenas de voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido a vento forte

Milhares de passageiros estão a ser afetados. Prevê-se que haja condicionamento da operação no aeroporto até sábado.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo está esta sexta-feira, 12 de dezembro, condicionado devido ao forte vento na ilha, que levou dezenas de voos a serem cancelados e dois a divergir, com milhares de passageiros afetados.

De acordo com a página da ANA – Aeroportos de Portugal, desde as 08:00 até às 12:30 estavam já cancelados 26 voos (chegadas) de diferentes companhias oriundos de diversos destinos, alguns dos quais programados para o início da noite desta sexta-feira.

Um avião proveniente de Viena divergiu para o aeroporto do Porto Santo, onde aguarda uma melhoria do tempo.

A situação afeta as correspondentes partidas programadas.

Na sua página a ANA já havia alertado os passageiros para as previsões meteorológicas, com “condições adversas que [podiam] condicionar a operação (partidas e chegadas), nos dias 10 a 13 de dezembro”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave), devido às previsões de agitação marítima forte, com ondas na ordem dos 14 metros, até às 18:00 de sábado, sendo laranja (o segundo mais grave) na parte sul.

O aviso laranja foi também emitido devido ao vento forte nas zonas montanhosas.

Dezenas de voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido a vento forte
Depressão Emilia chega com chuva forte, neve e agitação marítima
aeroporto da Madeira
ventos fortes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt