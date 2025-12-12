Dezenas de voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido a vento forte

O movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo está esta sexta-feira, 12 de dezembro, condicionado devido ao forte vento na ilha, que levou dezenas de voos a serem cancelados e dois a divergir, com milhares de passageiros afetados.De acordo com a página da ANA – Aeroportos de Portugal, desde as 08:00 até às 12:30 estavam já cancelados 26 voos (chegadas) de diferentes companhias oriundos de diversos destinos, alguns dos quais programados para o início da noite desta sexta-feira.Um avião proveniente de Viena divergiu para o aeroporto do Porto Santo, onde aguarda uma melhoria do tempo.A situação afeta as correspondentes partidas programadas.Na sua página a ANA já havia alertado os passageiros para as previsões meteorológicas, com “condições adversas que [podiam] condicionar a operação (partidas e chegadas), nos dias 10 a 13 de dezembro”.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave), devido às previsões de agitação marítima forte, com ondas na ordem dos 14 metros, até às 18:00 de sábado, sendo laranja (o segundo mais grave) na parte sul.O aviso laranja foi também emitido devido ao vento forte nas zonas montanhosas. .Depressão Emilia chega com chuva forte, neve e agitação marítima