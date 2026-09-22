Dezasseis formandos da GNR em Portalegre assistidos por problemas respiratórios e digestivos

Confrontada com esta situação que envolve 16 formandos, o dirigente da APG/GNR, Eládio de Pinho Rodrigues, condenou a decisão tomada de se regressar às aulas presenciais naquele centro de formação.

“A nossa reação, obviamente, é de condenar, temos de condenar todas as decisões que foram tomadas e, efetivamente, não se percebe porque foram tomadas, colocando em risco a saúde destes instruendos”, lamentou.

Para o responsável, já estava em causa uma questão de “saúde pública” com o surgimento de uma praga de percevejos e, agora, poderá tratar-se, segundo o dirigente, de um caso que poderá ser “negligência clara”.

“Já tínhamos uma questão de saúde pública por causa da questão dos percevejos e agora temos uma questão que, presumindo que eles tiveram assistência médica por causa dos produtos que foram utilizados durante a desinfestação, ora estamos aqui a falar de uma negligência clara”, defendeu.

O dirigente da APG/GNR disse ainda que deveria ter sido estendido o período dos formandos nas suas casas e, desse modo, “tinha-se evitado todas estas questões”.

Eládio de Pinho Rodrigues disse também que a APG/GNR enviou “um novo ofício” para o comando da Guarda, “com conhecimento ao ministro” da Administração Interna, Luís Neves, “novamente a alertar e a pedir a resolução urgente” deste caso.

Na semana passada, as aulas presenciais foram suspensas, entre quarta e sexta-feira, devido à “presença de percevejos” em “alguns espaços” de alojamento e instalações sanitárias do centro de formação, revelou a GNR à Lusa, na altura.