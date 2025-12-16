Detidos sete suspeitos de furtos em lares, centros de dia e juntas do Norte e Centro

A GNR deteve seis homens e uma mulher que alegadamente integravam um grupo organizado suspeito de várias dezenas de furtos em lares de idosos, centros de dia e juntas de freguesia em distritos do Norte e Centro do país.Em comunicado, a GNR refere que os furtos ocorreram, com maior incidência, nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Porto e Aveiro e terão causado prejuízos que poderão ascender a cerca de meio milhão de euros.Na sequência da investigação, iniciada no final do verão deste ano, a GNR apurou que se tratava de um grupo organizado e hierarquizado, “que fazia deste tipo de ilícitos criminais o seu modo de vida”.Segundo a GNR, o ‘modus operandi’ dos suspeitos assentava no arrombamento de portas com o objetivo de furtar dinheiro e objetos em ouro no interior das instalações.Sempre que encontravam cofres, estes eram transportados e posteriormente arrombados noutros locais.No âmbito das diligências de investigação, foram cumpridos 17 mandados de busca, concretamente nove domiciliárias, duas em estabelecimentos comerciais e seis em viaturas, nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Valença, culminando na detenção de seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 55 anos.No decurso da operação, foram ainda constituídos arguidos um homem e uma mulher, com 55 e 49 anos, respetivamente.“Os detidos possuem um extenso historial criminal pela prática de ilícitos da mesma natureza, tendo alguns deles saído de estabelecimento prisional durante o ano de 2025”, acrescenta o comunicado.No decorrer da operação, a GNR apreendeu duas viaturas, mais de uma centena de peças em ouro, 35.800 euros, ferramentas usadas para corte e arrombamento, 460 doses de MDMA, 120 doses de haxixe, material de acondicionamento de produto estupefaciente, uma balança e dois relógios.Os detidos vão presentes na quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação de medidas de coação..Operação da GNR e Guardia Civil de combate ao tráfico de droga faz 15 detidos (com vídeo).GNR apreende 432 botijas de óxido nitroso ou “droga do riso” no Algarve