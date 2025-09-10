Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Detidos oito suspeitos por crimes violentos em Lisboa. Todos com "vastos antecedentes criminais"
Foto: Reinaldo Rodrigues
Operação da PJ "Honra Sangrenta" investiga suspeitas de "crimes de homicídio na forma tentada, sequestro agravado, extorsão, ofensas à integridade física, ameaças e detenção e uso de armas proibidas".
Susete Henriques
A Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária (PJ) deteve oito pessoas por suspeitas de crimes violentos em Lisboa, nomeadamente homicídio na forma tentada, sequestro agravado, extorsão, ofensas à integridade física, ameaças e detenção e uso de armas proibidas, anunciou esta quarta-feira, 10 de setembro, esta força policial.

A operação, denominada "Honra Sangrenta", foi realizada para "cumprimento de oito mandados de detenção e cerca de 20 mandados de busca domiciliária", explica a PJ.

"Os factos ocorreram em Lisboa, durante o passado mês de julho, tendo os suspeitos, desde essa data, dado origem a vários episódios graves e violentos entre elementos de diferentes famílias", refere a polícia de investigação criminal.

Não foi divulgada a data das detenções dos oito suspeitos, que têm idades compreendidas entre os 28 e 50 anos.

Foram realizadas diligências "em zonas urbanas sensíveis da área metropolitana de Lisboa", com a participação de cerca de 90 inspetores da PJ, "com o objetivo de proceder à detenção dos oito suspeitos da autoria dos crimes, todos com vastos antecedentes criminais, à localização de armas de fogo e à recolha de mais matéria probatória útil para a descoberta da verdade".

Nas buscas domiciliárias, foram apreendidas uma arma de calibre 22, dois bastões, dois pés de cabra, uma navalha de ponta e mola, um stick de hóquei, 11 telemóveis e uma viatura dada como furtada.

Os detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação, junto do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, refere ainda a PJ em comunicado, dando conta que este inquérito é titulado pelo DIAP de Lisboa.

