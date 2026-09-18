Detidos cinco suspeitos de sequestro e rapto na Marinha Grande. Queriam que vítima pagasse uma suposta dívida

Cinco cidadãos estrangeiros foram detidos esta quinta-feira, 17 de setembro, pela Polícia Judiciária (PJ), por serem suspeitos da autoria de crimes de sequestro e rapto, em agosto, na cidade da Marinha Grande, distrito de Leiria.

Os suspeitos, quatro homens e uma mulher entre os 19 e 26 anos, delinearam e executaram um plano que culminou com a abordagem e rapto de um homem de 25 anos, também ele cidadão estrangeiro e residente na Marinha Grande.

O grupo pretendia obrigar a vítima a pagar uma suposta dívida. "Depois a terem manietado, transportaram-na para uma habitação abandonada, onde foi ameaçada com diversas armas de fogo curtas, de calibre de guerra (pistolas) e agredida brutalmente, ao mesmo tempo que realizavam filmagens, posteriormente divulgadas nas redes sociais", indica uma nota enviada às redações.

Na mesma habitação, a PJ veio a encontrar material balístico como vários invólucros de calibre 9x19 mm deflagrados, uma munição de calibre 9x19 mm, várias buchas de cartucho de espingarda caçadeira de 14 mm, assim como vestígios hemáticos.

Além dos cinco detidos, estão ainda identificados outros dois suspeitos que fugiram para o Brasil, tendo já sido emitidos mandados de detenção internacional.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das adequadas medidas de coação, enquanto a investigação corre termos no DIAP de Leiria.