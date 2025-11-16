Detido homem que assaltava idosas por esticão em Lisboa

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve um homem de 41 anos suspeito de ter cometido uma série de roubos por esticão dirigidos a mulheres idosas nas zonas da Lapa, Santos e Alcântara. Segundo comunicado da PSP, a "detenção ocorreu fora de flagrante delito, através de um mandado emitido por Autoridade de Polícia Criminal, após investigações que apontam para a alegada prática de três crimes de roubo qualificado e quatro crimes de roubo".Ainda segundo a PSP, a Divisão de Investigação Criminal esteve atenta ao aumento de ocorrências deste tipo, sempre em plena luz do dia, e identificou um suspeito que percorria as ruas à procura de senhoras idosas que, na sua perceção, não ofereceriam qualquer resistência. "Após selecionar a vítima, aproximava-se pelas suas costas e, de forma traiçoeira, desferia um violento puxão, arrancando a mala das suas mãos. Em vários casos, a força utilizada provocou a queda desamparada das vítimas, deixando-as no chão, indefesas", descreve a polícia.Para além do impacto físico e emocional, os assaltos deixavam as vítimas "sem dinheiro, telemóvel, chaves de casa e, em muitos casos, sem os medicamentos que transportavam, privando-as de bens essenciais e causando grande desorientação"."A ação rápida e coordenada" da PSP permitiu "identificar padrões, reunir provas e intercetar o suspeito", colocando fim ao que a polícia descreve como uma sequência de ataques que alarmou a população idosa das zonas afetadas e "devolvendo a paz e a tranquilidade ao dia a dia das pessoas idosas que realizam as suas rotinas nas ruas da cidade de Lisboa."O detido foi presente à Autoridade Judiciária para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.