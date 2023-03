Detido casal que drogava clientes de restaurantes para os roubar

Um casal que explorava estabelecimentos de restauração em Sintra foi detido na terça-feira por roubar dinheiro e artigos de valor a clientes quando estes ficavam inconscientes, depois de lhes servirem bebidas com fármacos psicotrópicos, anunciou esta sexta-feira a PSP.

O homem, com antecedentes criminais, e a mulher, de 35 e 38 anos, respetivamente, são suspeitos de seis crimes de roubo agravado, 14 crimes de burla informática e 14 crimes de acesso ilegítimo e ficaram em prisão preventiva, depois de ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste (Núcleo de Sintra). "As vítimas identificadas nos autos foram lesadas em 33.859 euros", destacou a PSP.

A PSP descreve que a investigação teve início após relatos de diversos crimes de roubo, nos quais as vítimas tinham ingerido bebidas alcoólicas com benzodiazepinas em determinados estabelecimentos de restauração, que tinham em comum os mesmos proprietários.

Os estabelecimentos de restauração onde decorreram os crimes, situados nas freguesias de Mem-Martins e São Marcos, em Sintra, eram então explorados por um casal que, quando se apercebia que os clientes tinham elevadas quantias monetárias ou artigos de valor, servia bebidas com substâncias que os colocavam "em estado de sonolência, em que alguns perdiam a 'consciência', ficando na impossibilidade de resistir à subtração dos seus bens ou dinheiro".

Os clientes, depois de roubados, eram encontrados na via pública ou nas respetivas viaturas, "em estado de debilidade física evidente ou inconscientes, sendo transportados para os hospitais da zona de residência", acrescentou a PSP. As vítimas deram entrada nos hospitais por embriaguez, mas foi depois constatado que continham elevadas concentrações de benzodiazepinas no organismo, destacou a polícia.

Uma das vítimas teve necessidade de ser reanimada e um homem foi localizado no IC19, na zona de Rio de Mouro, desmaiado dentro da viatura da empresa em que trabalha, "de onde os suspeitos haviam subtraído cerca de 21 mil euros em volumes de tabaco e quantia monetária".

A PSP executou os mandados de detenção fora de flagrante delito e mandados de busca tanto à residência dos suspeitos como aos dois estabelecimentos de restauração que exploravam atualmente, na Tapada das Mercês (Sintra) e na Quinta do Conde (Sesimbra).

Durante as buscas, a PSP recuperou e apreendeu cerca de 3.000 euros, 1.293 maços de tabaco (no valor de cerca de 6.465 euros), 420 maços de tabaco eletrónico (no valor de cerca de 2.100 euros), quatro telemóveis, uma viatura, um 'tablet' e diversos fármacos com benzodiazepinas.