Foi detetado caso de tuberculose pulmonar num hotel na região de Lisboa, confirmou esta terça-feira, 7 de outubro, a Direção Geral da Saúde (DGS). O organismo esclarece, em resposta à agência Lusa, que está a identificar contactos de risco e a encaminhá-los para rastreio, garantindo ainda que não existe, até ao momento, evidência de risco para a população em geral."Todas as medidas de isolamento e tratamento recomendadas têm sido cumpridas pelo caso", sublinha a DGS. "Só a tuberculose que afeta as vias respiratórias é contagiosa. Quando é identificado um caso, as autoridades de saúde rastreiam os contactos próximos - pessoas que estiveram várias horas com o doente - para detetar eventuais infeções", explica o organismo.