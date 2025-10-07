Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Detetado caso de tuberculose pulmonar num hotel na região de Lisboa
Sociedade

Detetado caso de tuberculose pulmonar num hotel na região de Lisboa

DGS está a identificar contactos de risco e a encaminhá-los para rastreio
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Foi detetado caso de tuberculose pulmonar num hotel na região de Lisboa, confirmou esta terça-feira, 7 de outubro, a Direção Geral da Saúde (DGS). O organismo esclarece, em resposta à agência Lusa, que está a identificar contactos de risco e a encaminhá-los para rastreio, garantindo ainda que não existe, até ao momento, evidência de risco para a população em geral.

"Todas as medidas de isolamento e tratamento recomendadas têm sido cumpridas pelo caso", sublinha a DGS. "Só a tuberculose que afeta as vias respiratórias é contagiosa. Quando é identificado um caso, as autoridades de saúde rastreiam os contactos próximos - pessoas que estiveram várias horas com o doente - para detetar eventuais infeções", explica o organismo.

DGS
tuberculose

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt