Despiste de automóvel em Alcácer do Sal faz um morto e um ferido ligeiro

Um jovem de 22 anos morreu e outro de 20 sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um automóvel ocorrido esta uarta-feira no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), revelaram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 04:16, ocorreu na estrada nacional (EN) 2, perto de Torrão, no concelho de Alcácer do Sal.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a vítima mortal é um homem de 22 anos, que seguia ao lado do condutor.

Já o jovem de 20 que conduzia o veículo sofreu ferimentos ligeiros, acrescentou.

Segundo a fonte do CDOS de Setúbal, o jovem ferido foi transportado pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Torrão, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 13 operacionais e sete veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.