Um morto e sete feridos em despiste de autocarro no concelho de Beja

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, duas delas em estado grave, na sequência de um despiste de um autocarro da Rede Expressos esta sexta-feira, 30 de outubro, na Estrada Nacional 260 (EN260) na zona de Baleizão, concelho de Beja.

A vítima mortal é o motorista do autocarro acidentado, que terá sofrido uma doença súbita, revelou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona.

“À partida, o motorista terá tido uma doença súbita, que terá provocado o acidente”, disse.

Além disso, o acidente – ocorrido na zona de Baleizão –, para o qual foi dado o alerta às 08:35, causou ferimentos em sete passageiros, “dois deles, um homem e uma mulher, graves”, realçou o comandante.

“Os sete feridos já foram transportados para o hospital de Beja”, indicou Pedro Barahona, por volta das 09:40, referindo que ainda se encontrava no local o corpo da vítima mortal.

O helicóptero mobilizado para o local do sinistro foi, entretanto, “anulado”, tendo o transporte das vítimas sido realizado em ambulância, acrescentou.

O autocarro, pertencente à Rede Expressos, despistou-se e ficou “capotado na berma da estrada”, referiu o comandante dos bombeiros.

“O trânsito está cortado nos dois sentidos”, já que os meios de socorro encontram-se na faixa de rodagem, acrescentou.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 08:35.