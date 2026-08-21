Depressão típica de outono traz chuva e vento a Portugal a partir de domingo

A partir do próximo domingo (23), Portugal Continental deverá enfrentar um fenómeno meteorológico pouco habitual para o final de agosto, com uma depressão que vai alterar o estado do tempo, trazendo chuva, períodos de vento forte e maior agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A depressão deverá deslocar-se a norte dos Açores antes de avançar em direção ao continente, onde os primeiros efeitos poderão fazer-se sentir já no final de sábado, mas o cenário considerado mais provável pelo IPMA aponta para domingo como o dia no qual se começará a sentir o impacto deste fenómeno. “Esta depressão, que traz sistemas frontais associados, vai afetar-nos no início da próxima semana e, de facto, tem algumas características mais de outono. Por vezes, no verão acontecem algumas perturbações frontais que fogem um bocadinho da sua trajetória normal”, explicou à agência Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

Para domingo, a previsão aponta então para céu em geral muito nublado e aguaceiros, que deverão tornar-se mais intensos e frequentes a partir da tarde. Há ainda possibilidade de trovoada, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

A instabilidade deverá prolongar-se pela segunda-feira. O Norte e o Centro continuarão sob a influência de aguaceiros, potencialmente intensos e acompanhados de trovoada. O Sul deverá sentir efeitos menos persistentes.

Chuva acima da média e descida da temperatura, sobretudo a Norte

A previsão do IPMA aponta para uma última semana de agosto com precipitação acima do normal em quase todo o território. Os valores acumulados previstos situam-se entre um e 30 milímetros, com maior expressão no Norte, onde poderão atingir entre 10 e 30 milímetros.

Também as temperaturas médias deverão ficar abaixo do habitual para a época. O desvio poderá variar entre 0,5 e cinco graus Celsius abaixo do normal, sendo mais acentuado no interior Norte e Centro, onde poderá chegar aos cinco graus.

A intensidade e a distribuição da precipitação ainda poderão sofrer alterações à medida que a depressão se aproxima do continente, avisa o IPMA, que mantém, por isso, a situação sob vigilância, sobretudo pelos potenciais impactos associados à chuva, ao vento e à agitação marítima.

“Nessa sua trajetória entre os Açores até chegar a nós [continente] poderão existir aqui algumas perturbações que façam com que ela adquira outro tipo de características. Vamos monitorizar e ver qual é o aspeto ou características fundamentais em termos de estado do tempo ou do impacto que possa ter”, apontou Ângela Lourenço.