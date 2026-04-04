Depois do bom tempo, volta a chuva e até a temperatura vai descer durante a semana
Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Depois do bom tempo, volta a chuva e até a temperatura vai descer durante a semana

A partir de segunda-feira voltam as nuvens, a chuva e o vento. Entre terça e quarta-feira as temperaturas vão baixar.
Carlos Nogueira
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Aqueles que pensavam que o bom tempo tinha vindo para ficar enganaram-se, pois na próxima segunda-feira, 6 de abril, vai voltar a chuva em praticamente todo o território continental, a exceção será a região de Trás-os-Montes, e nos Açores, de acordo com os dados do IPMA.

Este regresso da nebulosidade, da ligeira descida de temperatura e do aumento do vento é causado por uma depressão.

A maior instabilidade será sentida na terça-feira e na quarta-feira, em que as temperaturas mínimas podem baixar dos 10º. A temperatura voltará a subir ligeiramente na quinta-feira, mas são esperados períodos de aguaceiros e que vão durar até ao próximo fim-de-semana.

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