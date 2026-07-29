Depois de Almada, Manteigas. Várias zonas do município sem água durante a noite para recuperar nível de reservatório

A Câmara de Manteigas está a efetuar interrupções programadas no abastecimento de água na zona norte da sede do concelho na sequência da redução do caudal das nascentes que abastecem um dos reservatórios que servem aquela vila.A medida entrou em vigor na noite de terça-feira e os cortes do serviço vão decorrer diariamente entre as 22:00 e as 06:00 para permitir a recuperação dos níveis de água no reservatório.“Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para proteger essas nascentes e para recuperar caudal noutras fontes, o que nos permitiu manter o reservatório acima dos 95% da capacidade até 20 de julho”, explicou o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, numa comunicação aos munícipes.O autarca independente lembrou que o sistema de abastecimento da vila é alimentado por sete depósitos, dois dos quais, os da Carvalheira e Picoto, asseguram o fornecimento a cerca de 35% da população e “estão em rotura”.Flávio Massano adiantou que os cortes programados durante a noite têm como objetivo recuperar os níveis do reservatório da Carvalheira.Segundo o autarca, a origem do problema remonta ao deslizamento de terras ocorrido em fevereiro na mata da Carvalheira, que destruiu duas das principais nascentes que alimentavam aquele reservatório.“Neste momento, a água que entra no reservatório já não é suficiente para o consumo que estamos a registar, porque o consumo diário aumentou significativamente face ao ano passado”, afirmou.O presidente da Câmara de Manteigas, no distrito da Guarda, adiantou que, em agosto de 2025, o reservatório da Carvalheira registava um consumo médio de 388 mil litros por dia.“Em julho deste ano, essa média subiu para cerca de 520 mil litros. Este aumento não se explica apenas pela perda das nascentes. Há um crescimento evidente no consumo e pode também haver roturas na rede que ainda não foram identificadas”, admitiu.Flávio Massano acrescentou que cortar o abastecimento de água durante a noite “não é uma decisão fácil, nem foi tomada de ânimo leve”.“É a medida que temos ao nosso alcance para permitir que o depósito recupere o nível necessário, evitando que a situação se agrave ao ponto em que o abastecimento fique comprometido para todos durante todo o dia”, justificou o presidente da Câmara.. A situação está a ser acompanhada pelas equipas da Águas do Vale do Tejo (AdVT), da autarquia e da empresa intermunicipal APAL – Águas Públicas em Altitude, que já estão a monitorizar o sistema e a procurar eventuais roturas na rede.O autarca também apelou à colaboração da população para comunicar possíveis fugas de água.“Não posso, esta noite, garantir-vos uma data certa para o fim dos cortes, mas posso assegurar-vos que a situação está a ser tratada com a seriedade que ela exige por equipas competentes e que manteremos uma comunicação próxima e constante convosco”, afirmou.Entretanto, o município alertou a população que poderá haver alterações temporárias na pressão da água ou alguma turvação, aquando da reposição do abastecimento, “que deverão normalizar poucos minutos depois”.Também apelou à compreensão dos munícipes afetados para os constrangimentos causados por uma situação que classificou de “grande exigência”.Recorde-se que Almada vive uma situação semelhante há várias semanas. Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.Entre as medidas anunciadas esteve o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.Na segunda-feira foi anunciado que as reservas médias de água em Almada estavam nos 78%, o que permitiu às autoridades iniciarem uma fase de testes e de alívio gradual de algumas das medidas extraordinárias .Almada. Reservas de água atingem 78% e permitem alívio gradual de algumas medidas