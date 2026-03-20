A elevada procura da ligação ferroviária faz com que o embarque e o desembarque nas estações demore mais do que o previsto.
A elevada procura da ligação ferroviária faz com que o embarque e o desembarque nas estações demore mais do que o previsto.Filipa Bernardo/Global Imagens
Sociedade

Demora na entrada e saída dos comboios e obras. As justificações da IP para os atrasos na Fertagus

A ligação ferroviária entre Setúbal e Lisboa tem sido alvo de muitos protestos devido aos constantes atrasos. Fertagus alega que tal se deve a obras da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, que diz esperar ter as obras na via terminadas até junho.
Publicado a
Loading content, please wait...
Infraestruturas de Portugal
Fertagus
edição impressa
Ponte 25 Abril
Diário de Notícias
www.dn.pt