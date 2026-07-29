Da triagem ao diagnóstico: a revolução silenciosa dos hospitais chineses movidos por inteligência artificial
Leonardo Negrão
Sociedade

Da triagem ao diagnóstico: a revolução silenciosa dos hospitais chineses movidos por inteligência artificial

Cirurgiões portugueses visitaram hospitais em Guangzhou e Xangai e encontraram um sistema onde a inteligência artificial acompanha o doente desde a entrada no hospital até à tomada de decisão.
Cecília Carmo
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