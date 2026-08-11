Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casaram-se em Cascais



A celebração em território nacional marca a consolidação de uma relação que teve início no verão de 2016, na cidade de Madrid. Quando se cruzaram pela primeira vez, Georgina Rodríguez trabalhava como vendedora numa boutique de luxo na capital espanhola. O relacionamento tornou-se público no final desse mesmo ano, transformando-se rapidamente num dos romances mais acompanhados e comentados a nível global pela imprensa e pelos fãs do desporto.

Ao longo de dez anos de vida em comum, o casal construiu uma sólida estrutura familiar e partilhou os vários momentos marcantes da carreira de Cristiano Ronaldo. Acompanhando o percurso do avançado por cidades como Madrid, Turim, Manchester e, mais recentemente, Riade, Georgina Rodríguez construiu simultaneamente a sua própria carreira de relevo enquanto modelo, influenciadora e empresária.

A escolha de Cascais para a realização da cerimónia civil sublinha a forte ligação do casal a Portugal, concretizando um passo há muito aguardado pelos admiradores e encerrando anos de especulação mediática em redor da formalização da união.

Os rumores de que o casal se casaria este verão já corriam há tempos, só que pensava-se que tal aconteceria na Madeira.