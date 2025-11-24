Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar-se na Madeira no próximo verão

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar-se ilha da Madeira depois do Campeonato do Mundo, avança o Jornal da Madeira. O enlace, marcado para o verão do próximo ano, terá lugar na Sé do Funchal, enquanto a festa será num hotel de luxo.O internacional português, 40 anos, pediu a namorada de longa data em casamento em agosto, revelou a agora noiva nas redes sociais. "Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu na altura a argentina, mãe de Alana Martina e Bella Esmeralda, filhas de CR7..Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez vivem num relacionamento desde 2016, após se terem conhecido numa loja da Gucci em Madrid onde a argentina trabalhava, numa altura em que o futebolista jogava no Real Madrid.O namoro foi assumido no início de 2017, ano em que nasceu a primeira filha biológica do casal, Alana Martina. Em 2022 nasceu Bella Esmeralda, após Georgina ter estado grávida de gémeos, mas Angel morreu durante o parto.Ronaldo, refira-se, já era pai de Cristiano Jr. (nascido em 2010) e dos gémeos Eva e Mateo (2017), frutos de gestação de barriga de aluguer..Cristiano Ronaldo pediu Georgina em casamento. E ela aceitou