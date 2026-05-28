Crise energética e na habitação faz aumentar pedidos de ajuda alimentar. Idosos e famílias com filhos lideram
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Crise energética e na habitação faz aumentar pedidos de ajuda alimentar. Idosos e famílias com filhos lideram

Pedidos de apoio ao Banco Alimentar Contra a Fome aumentaram entre abril e maio, à boleia da subida dos custos com a energia e da fatura com a habitação. Isabel Jonet defende que são urgentes medidas públicas para evitar que cenário escale nos próximos meses.
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