Criança de três anos morre após cair de segundo andar na Maia

Um rapaz de três anos morreu após cair, ao final da tarde de quinta-feira, 23 de julho, do segundo andar de um prédio na Maia, segundo avança o Jornal de Notícias.O alerta para o acidente foi dado às 18h12 para um bairro do Pátio de Almorode, em Vermoim, na Maia. A criança foi assistida no local e ainda transportada com vida para o hospital, mas, segundo o JN, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado às 19h40. As autoridades tentam agora perceber em que circunstâncias ocorreu a queda.No dia 16 de julho, uma rapariga de seis anos ficou em estado grave após cair de uma varanda em Casal Pinheiro, freguesia de Carvalhal Benfeiro, nas Caldas da Rainha. A 9 de fevereiro, uma criança de seis anos morreu ao cair de um quarto andar de um prédio em Vila Franca de Xira..Criança morre após cair de 4.º andar de prédio em Vila Franca de Xira