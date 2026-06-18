Criança de 8 anos encontrada morta em Valpaços após alerta de desaparecimento. Madrasta detida

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de uma criança de 8 anos que foi encontrada morta na quarta-feira, no concelho de Valpaços, depois do alerta para o seu desaparecimento, disseram esta quinta-feira, 18 de junho, à Lusa fontes policiais. A PJ confirmou depois em comunicado que a madrasta da menina foi detida.A mulher, com 48 anos, está "fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver", diz a PJ em comunicado.Fonte da GNR de Vila Real disse à agência Lusa que, na quarta-feira, o pai de uma criança de 8 anos participou o seu desaparecimento no posto da Guarda, que encetou diligências para localizar a criança e contactou a PJ de Vila Real.A fonte disse ainda que, posteriormente, a criança foi localizada já morta. O corpo da menina, que vivia com o pai e a madrasta, estava numa zona florestal, na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar."A investigação da PJ teve início na sequência da comunicação, ontem, ao final da tarde, do desaparecimento de uma criança, na localidade de Carrazedo de Montenegro, em Valpaços, tendo as diligências realizadas permitido apurar indícios de que a vítima teria sido alvo de agressão violenta, da qual resultou a sua morte, ao que tudo indica por asfixia mecânica", confirma a PJ."O trabalho investigatório realizado possibilitou a rápida identificação da presumível autora dos factos, bem como a recolha de indícios consistentes da sua alegada intervenção na morte da menor e na subsequente ocultação e abandono do cadáver, em zona florestal, na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar", acrescenta na mesma nota.De acordo com o Correio da Manhã, o crime terá ocorrido na sequência de uma discussão entre o pai da menina e a madrasta depois de uma desavença entre o filho da suspeita e a vítima.A mulher será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.*com Lusa