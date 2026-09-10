Criança de 3 anos encontrada sozinha em rua da Amadora. Terá sido abandonada pela mãe

Uma criança de três anos terá sido abandonada na rua, na Amadora, na tarde de segunda-feira. A mãe tê-la-á abandonado e foi entregue aos cuidados da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Segundo o DN apurou junto de fonte da PSP, a criança foi encontrada pelas 14h10, por duas funcionárias de uma creche, que viram uma mulher a afastar-se do local, na Rua Andrade Corvo. Estas mulheres recolheram a menina e, às 14h30, dirigiram-se à PSP, onde, em diligências feitas em conjunto com a CPCJ, foi possível chegar à identificação da criança, que, pelas 16h00, foi entregue aos cuidados deste organismo.

Mais tarde, pelas 20h00, a PSP recebeu o contacto de uma cidadã que dizia ter estado com uma mulher que lhe dissera ter perdido a filha nessa tarde na mesma rua.

De acordo com a CNN Portugal, que avançou com este caso, a mãe da criança foi identificada, mas não detida. Já o Correio da Manhã, que cita o comandante dos bombeiros da Amadora, diz que a mulher foi transportada para o hospital Amadora-Sintra às 20h19 dessa segunda-feira com alucinações. Informações que a fonte da PSP não está, para já, em condições de confirmar ao DN.