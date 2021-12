Costa afasta novas restrições, mas Natal requer "cuidados especiais"

OMS garante: as vacinas que existem são eficazes contra a Ómicron

Mais de cinco mil casos num dia. Incidência com novo aumento

O primeiro-ministro rejeitou a possibilidade de o Governo aprovar novas restrições. Na véspera de mais uma reunião do Conselho de Ministros, marcada para esta quinta-feira, António Costa disse em declarações à SIC Notícias que é preciso ter, no entanto, "cuidados especiais" no Natal.

"As medidas que adotamos entraram em vigor no dia 1 dezembro, portanto, ainda é recente. Está previsto que nas próximas semanas vamos ter um aumento da taxa de incidência. As medidas foram adotadas, sobretudo, para poder controlar esse crescimento", referiu.

Reforçou a necessidade o uso de máscaras, a importância da vacinação e da testagem. "Vamos ter inevitavelmente mais frio, mais infeções respiratórias e isso não contribuirá para que haja uma diminuição da incidência. Temos de manter a situação sob controlo e é isso que estamos a fazer. É um esforço grande que todos estamos a fazer", disse, referindo que o aumento da testagem tem sido muito importante. "Conforme vamos testando, vamos encontrando pessoas".

O primeiro-ministro defende que se faça testes antes do Natal e pede "cuidados especiais". "Pelo menos o auto teste acho que é muito recomendável", afirmou.

Destacou também a importância de as pessoas mais idosas estarem vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a covid-19 até ao Natal, referindo que o regime de "casa aberta" já funciona até aos 75 anos, sendo alargada, ainda esta semana, para as pessoas com 70 anos.

"Todos temos de ter como objetivo não ter um janeiro de 2022 igual ao terrível janeiro de 2021", disse.

No que se refere à vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos, já recomendada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), disse que vai ajudar a regularizar as escolas, a travar perturbações no normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino durante o ano letivo. Indicou ainda que o parecer da DGS é "muito claro sobre benefícios e seguranças" da ​​​​​​inoculação nesta faixa etária.