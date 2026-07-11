Corte total de água em algumas zonas de Almada entre as dez da noite e seis da manhã

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e Câmara Municipal informaram a população do concelho que haverá um corte total no fornecimento de água este sábado, 11 de julho, entre as dez da noite e seis da manhã em algumas localidades do concelho.O corte afetará, segundo a informação partilhada nas redes sociais, o Pragal até à Praceta Ricardo Jorge, Monte de Caparica, Raposo, Torre, Murfacém, Pêra, Alto do Índio, Vale Flores, Quinta do Secretário e Vale Mourelos. .Entretanto, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que garante estar a acompanhar a situação no concelho de Almada, diz em comunicado que as medidas implementadas pelos SMAS de Almada vão permitir o “restabelecimento gradual da normalidade do abastecimento”.O plano de contingência prevê a redução da pressão na rede e a interrupção programada do abastecimento em zonas previamente definidas. “Estas intervenções têm estado a ser comunicadas antecipadamente aos utilizadores e planeadas para causar o menor transtorno possível, sendo aplicadas apenas durante o tempo estritamente necessário para permitir a recuperação dos níveis de reserva do sistema”, refere o regulador.A ERSE informa ainda que “após o corte no abastecimento, a água na torneira poderá apresentar um aspeto esbranquiçado”, decorrente da presença de ar nas condutas. mas que não está em causa a qualidade para consumo humano.Com Lusa.Seis localidades do concelho de Almada sem água a partir das 22h00 desta sexta-feira e até às 06h00 de sábado.Falta de água em Almada. Acesso a vários equipamentos desportivos municipais condicionados a partir de sábado