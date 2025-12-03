Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vindima na Região dos Vinhos Verdes. FOTO: Miguel Pereira/Global Imagens
Vindima na Região dos Vinhos Verdes. FOTO: Miguel Pereira/Global ImagensVindima na Região dos Vinhos Verdes.
Sociedade

Corrupção no vinho verde. PJ faz oito detenções no norte do país

Há quatro detidos da Divisão de Fiscalização e Controlo da Comissão que certifica o vinho verde e quatro empresários do setor de produção e distribuição. Em causa estão crimes de corrupção.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a

Na operação realizada na manhã desta quarta-feira, na zona norte do país, a Polícia Judiciária (PJ) deteve oito pessoas, suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos e abuso de poder.

O DN sabe que o alegado esquema passaria pela utilização de uvas de fora da região demarcada para produzir o vinho verde como se fosse de origem.

De acordo com a PJ foram realizadas 21 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo na sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV).

Segundo a mesma fonte oficial, a investigação, iniciada em agosto último, teve origem numa denúncia sobre um alegado esquema de conluio entre funcionários da Comissão e empresários do setor vinícola, com vista ao favorecimento destes, designadamente, mediante a omissão dos deveres de fiscalização da origem e trânsito das uvas e seu depósito em adegas e produtores durante a vindima de 2025.

Esta Comissão tem funções de controlo da produção e comércio e de certificação dos produtos vinícolas com direito a atribuição de DO (Denominação de Origem) e à IG (Indicação Geográfica), bem como a empresas relacionadas com a produção e comercialização de vinhos.

A PJ sublinha que, com esta conduta foi "colocado em risco o processo de certificação da qualidade do vinho com DO, que confere e atesta a sua origem, as castas utilizadas, os processos de tratamento da vinha, vinificação e estágios, que caracterizam os vinhos de uma determinada DO e os distinguem dos restantes".

O objetivo dos suspeitos seria beneficiar certos operadores económicos através da oferta e aceitação de vantagens, tanto em bens como em dinheiro.

Os detidos são quatro membros da Divisão de Fiscalização e Controlo da CVRVV e quatro empresários do setor de produção e distribuição de vinhos verdes.

A Diretoria do Norte da PJ dirigiu o inquérito que "visou detetar e recolher provas sobre o esquema referido, confirmar se houve violação das regras da certificação e impedimento do reforço da fiscalização, vindo as práticas detetadas a mostrar-se complexas e de muito difícil deteção não obstante os esforços da Direção da Comissão e de operações especiais de fiscalização conduzidas pela GNR e ASAE".

No decurso da Operação “Puro Verde” foram constituídos arguidos 17 pessoas singulares e coletivas e apreendidos bens em espécie e numerário.

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Polícia Judiciária
corrupção
criminalidade
Vinho verde

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt