Corpo de jovem desaparecido no rio Mondego em Coimbra foi encontrado por mergulhadores

Os Bombeiros Sapadores de Coimbra localizaram na tarde desta terça- feira, 26 de maio, no rio Mondego o corpo do jovem estrangeiro de 27 anos, estudante de Erasmus, que estava dado como desaparecido há mais de 24 horas.Segundo o comandante José Palrilha, cerca das 15h15, o corpo foi encontrado pelos mergulhadores fundeado junto ao parque infantil do Parque Verde do Mondego, na margem direita.As buscas decorriam desde as 6h00, a pedido da PSP, "altura em que houve condições de visibilidade".A operação começou por decorrer junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante.Às 15h50, o corpo ainda não tinha sido retirado do rio Mondego, aguardando-se pelas perícias das autoridades competentes para ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.