Corpo de jovem desaparecido no rio Mondego em Coimbra foi encontrado por mergulhadores
FOTO: Reinaldo Rodrigues
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Corpo de jovem desaparecido no rio Mondego em Coimbra foi encontrado por mergulhadores

O estudante de Erasmus, um cidadão estrangeiro de 27 anos, estava dado como desaparecido há mais de 24 horas.
DN/Lusa
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Os Bombeiros Sapadores de Coimbra localizaram na tarde desta terça- feira, 26 de maio, no rio Mondego o corpo do jovem estrangeiro de 27 anos, estudante de Erasmus, que estava dado como desaparecido há mais de 24 horas.

Segundo o comandante José Palrilha, cerca das 15h15, o corpo foi encontrado pelos mergulhadores fundeado junto ao parque infantil do Parque Verde do Mondego, na margem direita.

As buscas decorriam desde as 6h00, a pedido da PSP, "altura em que houve condições de visibilidade".

A operação começou por decorrer junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante.

Às 15h50, o corpo ainda não tinha sido retirado do rio Mondego, aguardando-se pelas perícias das autoridades competentes para ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.

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