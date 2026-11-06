Continente, Madeira e grupo Oriental dos Açores sob avisos devido à chuva

O arquipélago da Madeira, oito distritos do continente e o grupo Oriental dos Açores estão a partir desta sexta-feira, 6 de novembro, sob avisos devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada e vento, segundo o IPMA.

O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada, entre as 12h00 e as 18h00 de sábado, passando epois a aviso laranja entre as 18h00 de sábado e as 03h00 de domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo para o arquipélago da Madeira por causa do vento forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora, entre as 12h00 e as 18h00 de sábado, passando depois a aviso laranja, com rajadas até 100 quilómetros por hora, entre as 18h00 de sábado e as 00h00 e novamente a amarelo até as 03h00 de domingo.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 15h00 de hoje e as 00h00 de sábado.

Também por causa da precipitação, por vezes forte, o IPMA colocou o grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) sob aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 00:00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado”, e o amarelo quando há uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

De acordo com o IPMA, Portugal continental e as regiões autónomas vão ser afetados a partir de domingo e até dia 13 de novembro por chuva, vento e agitação marítima na sequência de uma depressão centrada a norte dos Açores, denominada Bruna.

Segundo as previsões meteorológicas, o continente irá sentir os efeitos da depressão Bruna, inicialmente com a aproximação de um sistema frontal associado, a partir do início da manhã de domingo, dia 8 de novembro, e com a passagem de sucessivas ondulações frontais “pelo menos até ao fim da próxima semana, dia 13”.

Em causa está “uma depressão centrada a norte do arquipélago dos Açores, inserida numa vasta região depressionária onde se irão formar vários núcleos nos próximos dias”, informou o IPMA, indicando que a mesma afetará Portugal continental, mas também as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A depressão Bruna, segundo o instituto, está já a condicionar o estado do tempo nos Açores, prevendo-se essa influência se mantenha durante os próximos dias, com precipitação, vento e agitação marítima.

Já o arquipélago da Madeira deverá sentir os efeitos da depressão com a passagem de ondulações frontais no sábado e no domingo, estando prevista a ocorrência de períodos de chuva, bem como vento intenso e ondulação forte, avisou o IPMA.