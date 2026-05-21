Conselho de Ministros dedicado à educação. Governo aumenta valor de bolsas e reorienta apoios

O valor das bolsas universitárias vai aumentar e poderá chegar aos 2260 euros. Esta foi uma das medidas aprovadas esta quinta-feira, 21 de maio, em Conselho de Ministros. A reunião decorreu em Leiria, cidade que será também beneficiada por outra iniciativa anunciada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro: a reestruturação do atual Instituto Politécnico de Leiria, que passará a ter estatuto de universidade.O aumento do valor das bolsas está também relacionado com outra medida aprovada. É a alteração das regras de acesso ao ensino superior, com o objetivo de abranger mais estudantes, sobretudo os de baixos rendimentos.Os futuros estudantes destas e de outras universidades poderão beneficiar deste aumento. Atualmente, o valor das bolsas é de 1.734 euros para estudantes de licenciatura, cursos técnicos superiores profissionais, mestrado e mestrado integrado.Estas alterações, agora aprovadas, já tinham sido anunciadas em dezembro pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre. De acordo com os dados apresentados na altura, no atual sistema de propinas, três quartos dos estudantes bolseiros recebem apenas a bolsa mínima. Portugal conta com cerca de 84.250 bolseiros, segundo dados oficiais de 2025. O próximo passo será a aprovação das medidas no Parlamento..Conselho de Ministros aprova criação de duas universidades em Leiria e no Porto