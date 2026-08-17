Condutor de camião betoneira morre em despiste na EN380 em Vendas Novas

Um homem morreu esta segunda-feira, 17 de agosto, devido ao despiste do camião betoneira que conduzia, ocorrido na Estrada Nacional 380 (EN380), no concelho de Vendas Novas, que está temporariamente cortada ao trânsito, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que às 15h05 foi recebido o alerta para o despiste do veículo pesado, ao quilómetro 9,5 da EN380, que liga Vendas Novas a Lavre, no vizinho concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora.

O acidente provocou a morte do homem que conduzia a viatura, acrescentou fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, que não soube ainda precisar a idade da vítima mortal.

Nas declarações à Lusa, por volta das 17h00, a mesma fonte da guarda revelou que a circulação rodoviária neste troço da estrada está cortada temporariamente.

“A circulação foi interrompida há poucos minutos, nos dois sentidos, para permitir os trabalhos de remoção do veículo”, através de uma máquina, acrescentou.

Segundo a GNR, o corte do tráfego deverá prolongar-se “durante uma hora ou hora e meia”, até à conclusão da operação.

O camião betoneira “despistou-se e embateu contra uma árvore”, na zona onde está localizada uma fábrica de cortiça, precisou a fonte do Comando Territorial de Évora da GNR.

Para o local foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por oito viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora