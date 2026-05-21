Concentração de poeiras no ar deverá manter-se até sábado

A concentração de poeiras no ar provenientes do norte de África deverá manter-se até sábado, associada às temperaturas acima da média, informou esta quinta-feira, 21 de maio, o Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Segundo uma nota publicada no site do IPMA, a situação meteorológica, marcada por temperaturas acima da média para a época do ano nos próximos dias, “é favorável ao transporte de poeiras em suspensão provenientes do norte de África”.A situação, que mereceu uma recomendação por parte da Direção-Geral da Saúde para que as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares permaneçam em casa sempre que possível, deverá manter-se até sábado, “embora com tendência a diminuir a sua concentração a partir do meio da tarde”, refere o IPMA.As temperaturas máximas registaram “uma subida acentuada” desde quarta-feira e deverão variar entre 30 °C e 35 °C até sexta-feira, prevendo-se igualmente a subida da temperatura mínima em todo o território.“A temperatura manter-se-á elevada nos dias seguintes, contribuindo para uma provável onda de calor em grande parte das estações do IPMA, com exceção das estações do litoral, onde é previsível que seja quebrada nos dias 23 e 24”, refere o comunicado.A Direção-Geral da Saúde recomendou esta quinta-feira que as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares permaneçam em casa sempre que possível devido à concentração de poeiras no ar provenientes do norte de África.A DGS adianta em comunicado que uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar esta quinta-feira Portugal Continental e dias seguintes."Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar", sublinha a autoridade de saúde.