Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria alvo de ataque informático

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria foi alvo de um ataque informático na madrugada de terça-feira, 15 de setembro, revelou esta quarta, 16, à agência Lusa o seu secretário executivo, adiantando que apenas um município está sem correio eletrónico por prudência.

“Na madrugada de ontem [terça-feira] foi identificado um ataque de ‘ransomware’ (vírus malicioso) ao servidor de ‘email’ da CIM, tendo sido totalmente isolada”, afirmou Paulo Santos, explicando que, “neste momento, apenas um servidor está desligado da rede”.

Segundo Paulo Santos, durante a noite foi identificado “o momento da infeção, o que permitiu recuperar a totalidade dos dados até essa hora”.

“Por prudência, apenas um município (Porto de Mós) ainda está sem ‘email’ e estamos a concluir a migração para o Office 365. Estava agendada para sexta-feira, foi antecipada para hoje”, esclareceu.

Paulo Santos referiu ainda que “o incidente, de eventual caráter criminoso, foi reportado às autoridades nos termos previstos da legislação em vigor”.

O secretário executivo destacou que “o sistema de cibersegurança e de tripla segurança (‘backups’) da CIM que serve os 10 municípios funcionou em pleno”, um investimento superior a três milhões de euros nos últimos dois anos.

“O sistema informático da CIM da Região de Leiria integra os 10 municípios da região, beneficia de apoio e facilidades tecnológicas da Universidade de Leiria e Oeste, bem como assim integra o Centro de Competências em Cibersegurança – Centro”, acrescentou.

Além de Porto de Mós, integram a CIM os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande e Pombal.