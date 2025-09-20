Como a má higiene oral pode triplicar o risco de cancro do pâncreas

Esquecer-se de escovar os dentes pode trazer consequências muito mais graves do que cáries ou mau hálito. Um estudo da Universidade de Medicina de Nova Iorque (NYU) concluiu que a falta de higiene oral pode triplicar o risco de desenvolver cancro do pâncreas, um dos cancros mais letais. .Os investigadores analisaram dados de 122 mil pessoas ao longo de oito anos e encontraram uma ligação direta entre certas bactérias e fungos da boca e o aparecimento do cancro. Em concreto, identificaram 27 microrganismos associados a maior risco, incluindo três bactérias periodontais e o fungo candida..A explicação passa pelo facto de estes agentes patogénicos conseguirem viajar através da saliva até ao pâncreas, onde potenciam inflamações e alterações que favorecem o cancro. “Está mais claro do que nunca que escovar e usar fio dentário não serve apenas para proteger contra doenças das gengivas, mas também pode ser uma forma de prevenção contra o cancro”, sublinhou o epidemiologista Richard Hayes, coautor do estudo publicado na revista JAMA Oncology.Os autores acreditam que, no futuro, este tipo de investigação poderá ajudar médicos a identificar precocemente pessoas com maior risco e a definir planos de prevenção personalizados.O cancro do pâncreas continua a ser um dos mais difíceis de detetar, já que os sintomas costumam ser vagos e aparecer tarde. Entre eles estão icterícia, alterações na cor da urina e das fezes, perda de apetite, emagrecimento inesperado, dor abdominal e nas costas, fadiga e problemas digestivos..Rastreio do cancro do pulmão vai avançar para grandes fumadores e ex-fumadores dos 55 aos 74 anos