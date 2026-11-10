Combate ao jogo ilegal. Detidos seis suspeitos na Trofa

Seis homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 53 anos, foram detidos por suspeitas de "exploração ilícita de jogo, presença em local de jogo ilícito e prática ilícita de jogo", no concelho da Trofa, informou esta terça-feira, 10 de novembro, a GNR.

A detenção ocorreu no sábado (7), no âmbito de uma operação de fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, que resultou na "elaboração de oito autos de contraordenação por infrações de diversa natureza". Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos aos Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso, refere a GNR, em comunicado.

Durante as diligências, as autoridades apreenderam quatro máquinas de jogo de fortuna ou azar, uma balança, três facas, duas doses de liamba e duas doses de haxixe.

De acordo com a GNR, esta operação "assume particular relevância no âmbito da prevenção e combate à criminalidade associada ao jogo ilegal, uma problemática com consequências sociais e económicas significativas, frequentemente associada a situações de dependência, endividamento e desestruturação familiar".

É ainda referido que "a intervenção teve um impacto significativo junto da população local, contribuindo para o reforço do sentimento de segurança e para a confiança na atuação das forças de segurança e contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial do Porto".

